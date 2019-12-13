Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen... - Son Dakika
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen...
6 saat önce
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:36 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.
Son Dakika TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi