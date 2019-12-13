Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen... - Son Dakika

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen...

6 saat önce

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen..., System.String[]

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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