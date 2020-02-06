Adalet Bakanlığından Avrupa Parlamentosuna tepki - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri yüce Türk adaletine teslim etmeye davet etti.



Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa PKK terör örgütünün yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katılım sağladığının görüldüğü belirtildi. Türk yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesinin ve bu konuşmalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılmasının vahim ve kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti. Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın Avrupa Parlamentosundaki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır."



40 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep olan PKK'ya açık bir destek mahiyetindeki bu gelişmelerin geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak anlamına geleceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle AP platformunun PKK sözcülüğüne zemin haline gelmesini hukukun evrensel değerleri ve Avrupa Konseyi'nin 2 Ekim 2017 tarihli 2017/1426 sayılı kararı karşısında son derece yanlış ve endişe verici bulmaktayız. Terörün her türlüsüne ve her çeşit terör örgütüne karşı samimi, hukuki ve kararlı bir mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da haklı olarak beklemektedir. Terör bir insanlık suçudur ve bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirmektedir. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" denildi. - ANKARA