CTE'den Birgün Gazetesi'ndeki habere yalanlama - Son Dakika
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CTE'den Birgün Gazetesi'ndeki habere yalanlama

28.04.2022 13:58
CTE'den Birgün Gazetesi'ndeki habere yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Birgün Gazetesi'ndeki hapishanelerdeki hak ihlali haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Birgün Gazetesi'ndeki hapishanelerdeki hak ihlali haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

CTE tarafından yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarındaki tüm iş ve işlemlerin Anayasa ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği ve hapishanelerdeki kötü muamele ve işkence iddialarının ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

İşkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayan CTE'nin açıklamaları şu şekilde:

"Birgün Gazetesi'nin 28.04.2022 tarihli baskısında yer alan ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılarak yapılan 'Hapishanelerde üç ayda en az 3 bin 608 hak ihlali' haberine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza infaz kurumlarımızda tüm iş ve işlemler, Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standart ve normlar gözetilerek, insan haklarına saygılı ve modern infaz anlayışının gerektirdiği şekilde yürütülmekte olup, her türlü kötü muamele ve işkence iddiası ciddiyetle takip edilmekte ve adli makamlarla eşgüdüm içerisinde neticelendirilmektedir. Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen denetim ve ziyaretler neticesinde düzenlenen raporlar ise ciddiyetle ele alınmakta, verilen hizmetin kalitesinin artırılması adına alınması gereken her önlem derhal alınmaktadır. Barındırılan her hükümlü ve tutuklunun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri noktasında titiz ve özenli uygulamalar sergilenmekte, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı ile hareket edilmektedir. Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya ve kurumlarımızı yıpratmaya yönelik olup, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." - ANKARA

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CTE'den Birgün Gazetesi'ndeki habere yalanlama - Son Dakika


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