Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın "icra müdürü alımına" ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın "icra müdürü alımına" ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

18.10.2022 17:52
Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın "icra müdürü alımına" ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Adalet Bakanlığı, son 5 yılda, icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiğini belirterek, emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımının, her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre yapıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, son 5 yılda, icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiğini belirterek, emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımının, her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamalarına dayanılarak, "Hükümet icralarla baş etmek için 500 yeni icra müdürü alıp, ülke genelinde icra dairesi kuruyor." şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığınca 2013'ten bu yana yürütülen İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında, icra müdürlüklerinin sayılarının azaltılması ve niteliklerinin arttırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, son 5 yıl içerisinde icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiği ifade edildi.

Açıklamada, 2018'de 900 olan icra dairesi sayısının, 2019'da 880'e, 2020'de 866'ya, 2021'de 861'e, bu yıl içinde ise 854'e düşürüldüğü vurgulandı.

Tüm iş ve işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımı her yıl düzenli olarak ve ihtiyaca göre yapılmaktadır. İcra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılması, yeni icra dairesi kurulması anlamına gelmemektedir."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

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