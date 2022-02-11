Üye Girişi
Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı - Son Dakika

Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı

11.02.2022 16:48
Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı

ADALET Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

ADALET Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından 'Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar' iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı belirtilerek, "Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır" denildi.


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Cezaevi, Adalet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement