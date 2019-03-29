Adalet Bakanlığından Mahkemelerde Büyük Kolaylık Getirecek Program: "Katibim"

Adalet Bakanlığı, zabıt katipleri için mahkemelerde de büyük kolaylıklar getirecek "Katibim" programını geliştirdi.

Adalet Bakanlığı, zabıt katipleri için mahkemelerde de büyük kolaylıklar getirecek "Katibim" programını geliştirdi. Program, kapsamı ve uygulama alanı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor.



Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca zabıt katiplerinin klavye becerilerini geliştirmek ve eğitimlerdeki becerilerinin gelişim düzeyini tespit etmek amacıyla "Katibim" programı geliştirildi. Programda kullanılan hata tespit algoritması dünya genelinde yaygın olarak kullanılan değerlendirmeleri ve resmi dünya şampiyonalarında kullanılan hata değerlendirme kriterleri incelenerek hazırlandı. Şimdiye kadar dünya çapında en kapsamlı toplam 12 hata değerlendirme kriteri oluşturuldu ve ilk defa bu kriterler yazılı hale getirilerek uygulama birliği sağlandı.



Program sayesinde eğitimlerini tamamlayan zabıt katiplerine üç dakikalık klavye uygulaması yapılarak sonuç tutanakları anında hem Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca hem de Eğitim Dairesi Başkanlığınca görüntülenebiliyor ve sonuçlar online olarak merkezden izlenebiliyor. Program merkezden yüklenen metinler içinden otomatik olarak seçim yaparak seçtiği metni ekrana getiriyor ve üç dakikanın sonunda yazılanlarla orijinal metnin karşılaştırmasını yaparak hata türlerine göre detaylı sonuç tespiti yapıp, ayrıca hem kelime bazlı hem de vuruş bazlı sonucu hesaplıyor.



Program sayesinde komisyonlarca farklı metinler ve farklı değerlendirme kriterlerinin kullanılmasının önüne geçilmiş olacak. Metinlerin tüm komisyonlarda merkezden programa yüklenen metinler içerisinden sistem tarafından otomatik olarak seçilmesi ve sürenin program tarafından otomatik olarak başlatılarak durdurulması sayesinde ülke çapında yapılan klavye uygulamalarında hem uygulama birliği hem de şeffaflık sağlanacak. Şu an ilk defa klavye eğitimlerini bitiren 3 bin personelin klavye yazım hızlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik yapılan klavye uygulamalarında kullanılmaya başlandı. Programın geliştirilmesinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Celal Aşkın ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde görev yapan Bilişim Uzmanı Mustafa Yıldız ve zabıt katibi Ahmet Çobaner görev aldı. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak

Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar