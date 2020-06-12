Adalet Bakanlığından Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki - Son Dakika

Adalet Bakanlığından Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki

Adalet Bakanlığı, "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür.

Adalet Bakanlığından Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki, System.String[]

Adalet Bakanlığı, "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür. ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.


Adalet Bakanlığı, ABD makamlarının, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür. ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.


Bağımsız ve tarafsız Türk yargısının verdiği kararlarla herhangi bir ülkeyi ikna etmek durumunda olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:


"Mahkeme, delilleri tartışmış ve bir karar vermiştir. Bu kararın kesinleşmesi süreci de yine bağımsız yargının hukuki işleyişi içinde yerini bulacaktır. Kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerinden kişileri suçlu ya da suçsuz ilan etmek, ancak hukukun evrensel prensiplerini içselleştirememiş bir yaklaşımın ürünü olabilir. ABD Büyükelçiliğinin başından sonuna izleyerek tanık olduğu üzere, duruşmalar Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin temin ettiği usuli haklar zemininde ilerlemiştir. Bu durum karşısında, yapılan açıklama hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olmadığı gibi gerçekle de bağdaşmamaktadır. Ülkelerinde halihazırda süren protesto eylemlerinde dahi aldıkları tedbirler ortada iken, 15 Temmuz'da bombalarla, tanklarla ülkemize, milletimize ve millet iradesine hayasızca bir akın gerçekleştiren bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz haklı ve hukuki mücadeleyi değersizleştirmeye yönelik açıklamalar, büyük bir çelişkidir, kabul edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, ABD yetkili makamlarını uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar doğrultusunda suçluların iadesi hukukuna uymaya bir kez daha davet ediyor, terörle mücadelede işbirliğine olan inancımızı teyit edeceklerini umuyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığından Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor 17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti         
15:00
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi         
14:30
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı         
14:20
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil         
14:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanlığından Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]