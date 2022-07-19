Adalet Bakanlığının denetimi ortaya çıkardı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığının denetimi ortaya çıkardı

19.07.2022 23:16
Adalet Bakanlığının denetimi ortaya çıkardı

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2018 yılında çocuk mahkumlara karşı 'işkence' ve 'zor kullanma yetkisinin aşılması' suçlamasıyla dönemin cezaevi müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında Adalet Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine kamu davası açıldı.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2018 yılında çocuk mahkumlara karşı 'işkence' ve 'zor kullanma yetkisinin aşılması' suçlamasıyla dönemin cezaevi müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında Adalet Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine kamu davası açıldı.

Olay, 2018 yılında Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı tarihte cezaevinde tutuklu bulunan 4'ü 18 yaşından küçük 5 mahkum, cezaevinde kavga çıkardığı ve disiplini bozduğu gerekçesiyle kurum müdürü Kamil Ö.'nün talimatı üzerine, infaz ve koruma memurları tarafından Travma ve Doku Hasarı Önleyici Yumuşak Oda'ya getirildi. Burada cezaevi müdürü Kamil Ö.'nün gözetiminde infaz ve koruma memurları Halil T., Mehmet Ü. ve Sezer Ö. tarafından mahkümlara şiddet uygulandı.

Dönemin cezaevi müdürü 'işkence' suçundan yargılanıyor

Yapılan denetimler sonrasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörlüğünce 2019 yılında olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede dönemin cezaevi müdürü Kamil Ö. hakkında çocuğa karşı 'işkence' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İnfaz ve koruma memurları Halil T., İrfan B., Mehmet Ü. ve Sezer Ö. hakkında ayrı ayrı 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' ve 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis, suçun kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması istendi.

İddianameden

İddianameye konu suç duyurusunda, Travma ve Doku Hasarı Önleyici Odaya alınan bazı mahkumların, "üzerindeki kıyafetleri çıkarılarak iç çamaşırıyla bırakıldığı, hiçbir direnç göstermemelerine rağmen yüzüstü yere yatırılarak elleri arkaya alınarak plastik kelepçe veya iple bağlandığı daha sonra ayakları da bağlandıktan sonra ayak ve elleri arkada birleştirilerek oda içerisine bırakıldığı, mahkumların bu şekilde uzun süre yumuşak odada bekletildikleri, bazı mahkumların darp edildiği, koğuşta kavga ettiği ve koğuştaki yatakları ateşe veren bazı çocuk mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu" iddiası yer aldı.

Aynı tarihte 2 olay

Aynı tarihte meydana gelen 2'nci olaya ilişkin olarak iddianamede, "S.O. isimli yetişkin mahkumun kaldığı koğuşta telefon etmesine izin verilmemesi üzerine tehdit ve hakaretlerde bulunup, kafasını ve vücudunu kapıya vurması üzerine yumuşak odaya alındığı, infaz ve koruma memurlarının zor kullanma sınırını aşarak mahkumu darp ettikleri, olay sonrasında ise mahkuma darp cebir raporunun aldırılmadığının anlaşıldığı" belirtildi.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan S.O. herhangi bir şikayetinin olmadığını belirtti.

1'inci olayla ilgili mahkumların ifadelerine başvuruldu. Mahkumlardan H.G. soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "Koğuştaki kavga sonrasında kurum müdürü ve infaz koruma başmemuru bizi darp ederek yumuşak odaya götürdüler. Odaya sokarlarken de darp ettiler. Olaydan kaynaklanan darp cebir izim yoktur. Olay nedeniyle herhangi bir şikayetim yoktur" dedi.

Kanunların kendisine tanıdığı yetkileri kullanmış

Dönemin cezaevi müdürü şüpheli Kamil Ö. savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek, görev yaptığı sürede kanunların kendisine tanıdığı yetkileri kullandığını belirtti.

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde olayı anlatan mahkum S.K., "Kamil müdürün elinde yağlanmış cop vardı ve ağzımıza zorla bu copu sokmaya çalıştı, copu yalamamızı istedi. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

Mahkum U.T. ise ifadesinde söz konusu olayın gerçekleştiğini ve cezaevi müdürü ile infaz koruma memurlarından şikayetçi olduğunu söyledi.

Cezaevi müdürünün de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Olayın sanıkları, mahkumlar ve tanıklar mahkeme huzurunda dinlendi. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. İkinci celsesi görülen davanın duruşması dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanlığının denetimi ortaya çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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