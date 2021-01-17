Mirasçılık belgesinde 6, vasiyetnamede 10 milyon sorgulama yapıldı - Son Dakika

Mirasçılık belgesinde 6, vasiyetnamede 10 milyon sorgulama yapıldı

17.01.2021 10:03
Mirasçılık belgesinde 6, vasiyetnamede 10 milyon sorgulama yapıldı, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nca son 4 yılda e-devlet üzerinden mirasçılık belgesi sorgulamasının 6 milyonu, vasiyetname sorgulama sayısının da 3 yılda 10 milyonu geçtiği açıklandı.

ADALET Bakanlığı'nca son 4 yılda e-devlet üzerinden mirasçılık belgesi sorgulamasının 6 milyonu, vasiyetname sorgulama sayısının da 3 yılda 10 milyonu geçtiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak için dijitalleşme çalışmalarına büyük önem verdiği bildirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de talimatlarıyla adalet hizmetlerinde dijital dönüşümün her alanda yaygınlaştığı belirtilerek, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP sistemi üzerinden hazırlanan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararlarının e-devlet üzerinden alınmasını sağladığı aktardı. Uygulamayla birlikte 16 Aralık 2016'dan bu yana mirasçılık belgesinin e-devlet üzerinden görüntülenebildiği de belirtildi.

2020 YILINDA 1,5 MİLYON SORGULAMAUYAP sistemi ile e-devlet arasında kurulan uyum neticesinde 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararları 2020 yılında 1 milyon 545 bin 224 kez sorgulandığı, böylece uygulamanın başladığı tarihten bu yana sorgulama sayısının 6 milyon 320 bin 260 olduğu aktarıldı. 10 MİLYONDAN FAZLA VASİYETNAME SORGULAMASI YAPILDIE-devlet üzerinden sunulan hizmetlerden birinin de 'Vasiyetname Sorgulama' olduğu aktarılarak, "Bu kapsamda sulh hukuk mahkemelerince açılan vasiyetnameler 22 Şubat 2018'den bu yana e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. 2020 yılının tamamında Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama ekranı üzerinden 2 milyon 879 bin 396 adet sorgulama yapıldı. Uygulamanın başladığı 22 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ise sorgulama sayısı 10 milyon 85 bin 457'e ulaştı" bilgisi paylaşıldı.KİMLER SORGULAMA YAPABİLİYOR?

Sorgulamayı mirasçı olarak UYAP'a kayıtlı olan vatandaşların e-devlet uygulamasından 'Veraset İlamı Sorgulama' hizmetine girerek mirasçısı olduğu dosyaları sorgulayabildikleri ve mirasçılık belgesini görüntüleyebildikleri aktarıldı. Ayrıca mirasçının, murisin taraf olduğu hukuk, idari yargı ve icra dosyalarını da sorgulayıp o dosyalar hakkında bilgi alabildiği, bu uygulama için de yine kişinin murisin mirasçısı olarak UYAP sisteminde kayıtlı olması gerektiği belirtildi.


Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Adalet Bakanlığı, E Devlet, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mirasçılık belgesinde 6, vasiyetnamede 10 milyon sorgulama yapıldı - Son Dakika


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