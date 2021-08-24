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E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı - Son Dakika

E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı

24.08.2021 09:37
E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nın 2015 yılında hizmete sunduğu e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

ADALET Bakanlığı'nın 2015 yılında hizmete sunduğu e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanırken, 43 bin 188 ağaç da korunmuş oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-tebligat uygulaması 2015 yılında ihtiyari olarak hizmete sunuldu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 72 milyon 584 bin 256 tebligat, elektronik ortamda muhataplarına gönderildi. Böylece 961 milyon 748 bin 298 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortamda gönderilmeye başlanmasıyla birlikte 2 bin 540 ton kağıt tasarrufu da sağlandı. Kağıt kullanımının önlenmesiyle ayrıca 43 bin 188 ağaç kesilmekten kurtarılarak, korunmuş oldu. Elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaların hızlandırılmasını da katkı sağladı.POSTADAN KAYNAKLI GECİKMELER ORTADAN KALKTI

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatlar zaman kaybının önüne geçti. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.


Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı - Son Dakika


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