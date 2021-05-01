Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Önce Adalet, Önce İnsan" temalı kısa film yarışmasında Muhammed Furkan Daşbilek "Bir Nehir Kıyısında" ile birinciliği elde etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinemanın özgün diliyle ortaya konulması amacıyla düzenlenen kısa film

yarışmasında 56 eser, seçici kurul tarafından belirlendi.

Başkanlığını yönetmen Derviş Zaim'in yaptığı seçici kurulda dereceye girenler, yazar-senarist İsmail Kılıçarslan, yönetmen Murat Çeri, yazar Mustafa Çiftci ve yazar-senarist Tarık Tufan'ın oy birliğiyle seçildi.

Adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarının sinemacı gözüyle yorumlandığı eserlerin senaryo, konu, teknik gibi unsurlar açısından değerlendirildiği yarışmada, birinciliğe Daşbilek'in yönetmenliğini yaptığı "Bir Nehir Kıyısında" filmi layık görüldü.

Abdullah Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği "Hemnefes"in ikinci olduğu yarışmada, üçüncülüğü ise Raşit Algül'ün yönettiği "Ronaldo" filmi aldı.

Dereceye giren filmlerin hikayeleri

"Bir Nehir Kıyısında" filmi, doğumun eşiğindeki bir kadın ve soykırımdan kaçan savaş mağduru bir grup sivili konu ediniyor.

Farklı bir perspektiften modern zamanlarda geçen bir Habil- Kabil hikayesinin anlatıldığı "Hemnefes" filmi ise balıkçılıkla geçinen Hayati ve Saffet isimli kardeşlerin tek mal varlıkları eski arabalarını verip karşılığında bir define haritası almalarıyla başlayan olayları işliyor.

Mülteci bir çocuğun merkeze alındığı "Ronaldo" filminde de kimsenin görmediği, görmezden geldiği bir Azad'ın hikayesi anlatılıyor.

Juri Özel Ödülü'ne iki film layık görüldü

Değerlendirmede ayrıca Enis Manaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Abella'nın Yolculuğu" ile Meryem Sena Metin'in yönettiği "Son Görülme" filmlerine de "Jüri Özel Ödülü" verilmesi kararı alındı.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira ödül verilecek tören tarihi, gelecek günlerde duyurulacak.