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Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

7 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1, 5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1, 5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde emzirdikten sonra beşiğine koyduğu bebeğini bir süre sonra kontrol eden anne Filiz A., bebeğin hareket etmediğini ve dudaklarının morardığını fark etti. Anne, hemen 112 Acil'i aradı. Adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Hastane morguna konulan Adalet A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, anne Filiz A.'nın ifadesine başvurdu.


- Keşanedirne
Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
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