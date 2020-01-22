Adalet Birlik Partisinden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

Ziyaret, AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. Uzun'a, genel başkan yardımcıları Erhan Çakır ve Ercan Batmaz ile Genel Sekreter Duygu Gündoğdu eşlik etti.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, parti politikası ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Partinin gençlerden oluştuğunu aktaran Uzun, Türkiye'de ilk defa Engelli Kolları Başkanlığı kurduklarını kaydetti.

Eğitim sistemini değiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Uzun, millete hizmet etmek için yola çıktıklarını belirtti.

Ajansın çalışmalarını da takip ettiklerini ifade eden Uzun, "Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Anadolu Ajansını gerçekleri ortaya çıkaran bir ajans olarak görüyoruz." dedi.

Coşkun da Uzun ve beraberindekilere AA'nın çalışmalarını anlattı.

İrfan Uzun, Coşkun'a bir kitap hediye etti. Cemal Coşkun da Uzun'a, Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitaplardan takdim etti.