Adalet çalışanı yazar ve şairler, etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika

Adalet Çalışanları Birliği Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği (ADAÇ) tarafından "1. Adalet Çalışanları Yazar ve Şair Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında kurulan ADAÇ Kütüphanesi'nde yapılan etkinliğe Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden adalet çalışanı katıldı.

AA muhabirine konuşan ADAÇ Başkanı Tuncer Akın, derneklerinde zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru gibi çok farklı dallardan adalet çalışanı olduğunu, kütüphanede bir araya gelerek çeşitli eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri yaptıkları söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerle adalet çalışanı yazarların kitaplarını tanıtma ve kendilerini duyurma fırsatı yakaladığını dile getiren Akın, "Amacımız, adalet çalışanlarının gönüllerini mayalayıp onları da kitap yazmaya, eğitimsel, kültürel faaliyetler içinde bulunmaya teşvik etmek." dedi.

Tuncer Akın ile "Hayatı Aşkla Yaşa" kitabının ortak yazarlığını yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir ise adalet çalışanlarının bir yandan da edebi eserler vermesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Adalet çalışanları tarafından yazılan eserlerin adalet sürecindeki deneyimler ve gözlemlerle hazırlandığını vurgulayan Cihangir, "Bizler, bu ülkenin titreyen yüreğiyiz. Bütün edebi türdeki eserlerimizle şiirimizle romanlarımızla öykülerimizle kişisel dönüşüm eserlerimizle hepsi aslında bu ülkenin değeri." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca şiir yarışması düzenlendi ve katılımcılara plaket verildi.