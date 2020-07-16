Adalet Dergisi "Kovid 19" özel dosyası ile yayımlandı - Son Dakika

Adalet Dergisi "Kovid 19" özel dosyası ile yayımlandı

Adalet Bakanlığınca yayımlanan Adalet Dergisi'nin yeni sayısı "Kovid-19 özel" dosyası ile hazırlandı.

Adalet Bakanlığınca yayımlanan Adalet Dergisi'nin yeni sayısı "Kovid-19 özel" dosyası ile hazırlandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hukuk tarihi açısından önemli kaynaklardan biri olan Adalet Dergisi'nin 64'üncü sayısı yayımlandı.

Derginin takdim yazısını kaleme alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin sosyal politikalar, ekonomi, felsefe ve sosyoloji kadar hukuk açısından da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Gül, Kovid-19 salgının, devletlerin rollerinin, birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerinin yeniden ele alınmasını, yeni fikirlerin, koşulların, önceliklerin belirlenmesi gerektiğini gösterdiğine işaret ederek sürecin her açıdan iyi okunması gerektiği belirtti.

Yazısında Adalet Bakanlığının salgın sürecinde gereken tüm tedbirleri aldığına dikkati çeken Gül, "Uygulamaya aldığımız alternatif çözümlerimiz, tam bir kapanma dönemi yaşadığımız günlerde adaletin kendisini kapatmasına müsaade etmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, "Adalet Dergisi'nin yeni sayısını okurlarımızın istifadesine sunmanın, diğer yandan da salgın sürecini hukuki açıdan ele alan özel bir dosya hazırlamanın mutluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derginin yeni sayısında anayasa hukuku, ceza hukuku, imar hukuku, siyasi partiler hukuku, Türk hukuk tarihi, insan hakları hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku alanlarında makaleler yanında eski edebiyat metinlerinde cezaevleri personeli ve hükümlü ilişkilerini inceleyen bir yazıya da yer verildi.

Öte yandan Adalet Dergisi'nin 1873 yılından bugüne kadar tüm arşivinin derleme çalışması tamamlandı. Bu arşivin hali hazırda ilk yüzyılı derginin "www.adaletdergisi.adalet.gov.tr" internet adresinde açık erişim olarak meraklıların ilgisine sunuldu.

Dergi arşivinin diğer kısmı ise düzenlemelerin ardından erişime açılacak.

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Dergisi 'Kovid 19' özel dosyası ile yayımlandı - Son Dakika
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