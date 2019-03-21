Son Dakika Haberleri: Adalet Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

Adalet Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

1 saat önce

Kırşehir'de, 11 yıl önce oluşturulan Adalet Hatıra Ormanına yeni fidanlar dikildi.

Adalet Hatıra Ormanı
Kırşehir'de, 11 yıl önce oluşturulan Adalet Hatıra Ormanına yeni fidanlar dikildi.

Adalet Bakanlığı'nın Orman Haftası dolayısıyla başlattığı program kapsamında Kırşehir- Kırıkkale kara yolunun 33. kilometresinde bulunan ve 2008 yılında oluşturulan Adalet Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Denetimli serbestlik hükümleri uygulanan yükümlüler ve açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, 20 dekarlık Adalet Hatıra Ormanına dikilecek fidanların yerlerini hazırladı.

Etkinlikte, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Cumhuriyet Savcısı Osman İsmailoğulları, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Temir, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Kırşehir Adliyesi personeli, açık cezaevinde bulunan hükümlü ve denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 300 çam fidanı dikti.

Başsavcı Gümüş, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de de fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, daha yeşil bir Kırşehir için katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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