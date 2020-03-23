Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül... - Son Dakika

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Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...
6 saat önce
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00'de başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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