Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül... - Son Dakika

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...

6 saat önce

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00'de başladı.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül..., System.String[]

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00'de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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