Adalet İlkokulu Öğrencilerinden Örnek Çalışma

Eskişehir Adalet İlkokulu öğrencileri 'Help Our Magnificient Earth (H.O.M.E.) Muhteşem Dünyamıza Yardım Et Projesi' kapsamında doğal ürünlerden deterjan üretti.



Eskişehir Adalet İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri; öğretmen Nazan Durmuşoğlu rehberliğinde, kimyasal içermeyen temizlik ürünü hazırladılar ve ürettiler. Öğrenciler; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) programlarından, ASPnet (Kardeş Okullar Ağı) okullarından bir tanesi olarak uyguladığı "H.O.M.E. Muhteşem Dünyamıza Yardım Et Projesi" etkinliği kapsamında; doğa dostu, kimyasal içermeyen geleneksel ya da yenilikçi kozmetik, temizlik ürünleri ile ilgili araştırma yaptılar.



Öncelikle aileleri ve yakın çevrelerinde araştırma yapan ilkokul öğrencileri; geleneksel olarak kullanılan ve kimyasal içermeyen temizlik ürünlerini buldular. Öğrenciler; sirke, Arap sabunu, karbonat, su, ve bunun gibi doğal malzemeleri, sınıf ortamında karıştırarak, temizlik ürünü elde ettiler ardından da sunumlarını yapıp afişlerini hazırladılar. Öğrenciler, hazırladıkları ürün ile kendi sıralarını temizlediler, daha sonra evlerinden getirdikleri limon kabukları ile, öğretmenleri rehberliğinde beslenme saatinde hep birlikte yedikleri portakalların kabuklarını beyaz sirkede yaklaşık bir ay kadar bekletip süzdüler. Su ile seyrelttikten sonra aktardan temin edilen limon yağı ile karıştırıp, 150 miligramlık şişelere doldurdular. Böylece her bir öğrenci kendi temizlik ürününü yapmış oldu. Öğrenciler ürünün ismini ise; 2'nci sınıfta "Eko-Okul Projesi" kapsamında inceledikleri, su canlısı olan "Deniz Yıldızı" koydular. Aynı zamanda şişelenmiş olan ürünlerden birer tane, okuldaki tüm sınıflara ve yöneticilere armağan ettiler. Bu çalışmaları yaparken veliler Gülhan Arpacı, Hale Namlu, Yeliz Ertoy, Meltem Çınar ve sınıf temsilcisi Zübeyde Çoban yardımlarıyla projeye destek oldular.



"H.O.M.E. Projesi" etkinliğini aynı zamanda toplum hizmeti kapsamında da yürüten okul öğretmenlerinden Nazan Durmuşoğlu, "Projemizin amacının; doğal ürünleri kullanarak çevremizi korumak ve çevre bilinci oluşturmak. Çevreye duyarlı çocukların ise büyüdükleri zaman, insan ilişkilerinin ve topluma uyumunun güçlü olacağını belirtmek istiyorum. Kendi temizlik ürününü yapan her öğrencinin, kendi sırasının hijyenini de kendisi sağlayarak, hem sorumluluk bilinci kazanacağını hem de özgüveninin artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin, bu proje ile çevre bilinci, sorumluluk değerlerinin yanında; hediyeleşme ve paylaşma değerlerini de kazanan 4/A sınıfı öğrencilerini kutladı. Her zaman destekleriyle okula değer katan velileri ve öğretmenleri Nazan Durmuşoğlu'nu da çalışmaları sebebiyle tebrik etti. - ESKİŞEHİR

