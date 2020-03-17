Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika

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Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret
6 saat önce
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Çoşkun, ziyaretten ötürü Bilgin'e teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerini anlattı.
Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti.
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