Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika

Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret

6 saat önce

Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret, System.String[]

Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Çoşkun, ziyaretten ötürü Bilgin'e teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerini anlattı.

Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti.

Selçuk Coşkun, Bayburt, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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