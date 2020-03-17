Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika

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Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret
6 saat önce
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin'e teşekkür eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerinin de konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.
Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT
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