Son Dakika › Politika › Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak
6 saat önce
TBMM Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.
TBMM Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri cuma günü saat 11.00'de başlayacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Meclis TV haricinde gazetecilerin alınmayacağı ve milletvekillerinin konuşma yapacakları sırada komisyon salonuna girecekleri öngörülüyor. Milletvekillerinin birer aralıklı olarak komisyon salonunda oturmaları bekleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:08 Kaynak: İHA
Son Dakika İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı