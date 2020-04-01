Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.



Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri cuma günü saat 11.00'de başlayacak.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Meclis TV haricinde gazetecilerin alınmayacağı ve milletvekillerinin konuşma yapacakları sırada komisyon salonuna girecekleri öngörülüyor. Milletvekillerinin birer aralıklı olarak komisyon salonunda oturmaları bekleniyor. - ANKARA