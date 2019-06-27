Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
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Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı

1 saat önce

Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.

Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı, System.String[]
Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı, görüntülü basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Politika
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