Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
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Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı

1 saat önce

Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.

Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı, System.String[]
Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı. TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı, görüntülü basına kapalı olarak devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
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