Adalet Komisyonu Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
1 saat önce
Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı. TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı, görüntülü basına kapalı olarak devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih
Erdoğan/İHA)
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