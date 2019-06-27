Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
1 saat önce
Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandıANKARA - Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
ANKARA - Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.
Adalet Komisyonu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti.
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