Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
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Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı

1 saat önce

Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandıANKARA - Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.

Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
ANKARA - Adalet Komisyonu TBMM'de toplandı.
Adalet Komisyonu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti.
Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Politika
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