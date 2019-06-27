Adalet Komisyonu sporda şiddeti görüşüyor
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TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak
, Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bak, e-bilet sisteminin uygulandığını belirterek, ceza alan bir kişinin başka birinin biletiyle spor müsabakalarını izlemeye girdiğini ifade etti. Bak, "Bakanlıklarımızın gördüğü aksaklıkları bitirecek şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde 20 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladık. Özellikle de spor temel ilkeleri vardır. Spor alanlarının tanımını genişletiyoruz. Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara taraftarın sürekli veya geçici olarak toplandığı yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş-geliş güzergahları, taraftarların seyahat ettikleri araçları, takımların kamp yaptığı yerleri anlatıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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