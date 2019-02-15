Adalet Komisyonu Toplandı

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.



Adalet Komisyonu Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntülü almasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç