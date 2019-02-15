Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu Toplandı

Adalet Komisyonu Toplandı

1 saat önce

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu Toplandı, System.String[]
TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntülü almasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Politika
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