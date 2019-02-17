Adalet Komisyonu Toplandı
37 dakika önce
Adalet Komisyonu toplandıANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu toplandı
ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntülü almasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı