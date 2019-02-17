Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu Toplandı

Adalet Komisyonu Toplandı

37 dakika önce

Adalet Komisyonu toplandıANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

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Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntülü almasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

Politika
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