Adalet Komisyonu Toplandı

Adalet Komisyonu toplandıANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu toplandı



ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntülü almasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.

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