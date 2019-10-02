Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı
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Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı

1 saat önce

Türkiye Büyük Milli Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı, System.String[]

Türkiye Büyük Milli Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.


Adalet Komisyonu, yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına yoğun ilgi nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kalınca salona sandalye getirildi. Toplantı sürüyor. - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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