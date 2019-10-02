Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı
1 saat önce
Türkiye Büyük Milli Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Milli Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu, yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına yoğun ilgi nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kalınca salona sandalye getirildi. Toplantı sürüyor. - ANKARA
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