Son Dakika Haberleri: Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı
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Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı

1 saat önce

Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandıANKARA - Türkiye Büyük Milli Meclisi Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı

ANKARA - Türkiye Büyük Milli Meclisi Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu, yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına yoğun ilgi nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kalınca salona sandalye getirildi. Toplantı sürüyor.

Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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