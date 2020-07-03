Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine, ikinci gün devam etti.

TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere dün toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki komisyon, gece boyunca devam etti. Komisyon, gece 04.00'de çalışmasına ara verdi. Bu sırada düzenlemeye tepki gösteren yaklaşık 30 baro başkanı da TBMM önünde toplandı. Baro başkanları da gece boyunca polisin güvenlik önlemleri altında Meclis önünde bekledi.

KOMİSYON 2'NCİ GÜN TOPLANDI

TBMM Adalet Komisyonu, bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan komisyonda yine sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonda milletvekillerinin teklifin geneli üzerindeki konuşmaları sürüyor.

BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDE