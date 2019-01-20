Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın" Projesi Tamamlandı
1 saat önce
ADANA(AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik (DS) Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi hedefiyle 1 yıldır yürütülen "Adalet köprüsü olmaya var mısın" projesi tamamlandı.
ADANA(AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik (DS) Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi hedefiyle 1 yıldır yürütülen "Adalet köprüsü olmaya var mısın" projesi tamamlandı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen törende, suç mağdurları ve suça sürüklenen kişilere yönelik programlarla yüreklerdeki yaraların sarıldığını, mağduriyetlerin önlendiğini, eğitim ve iş desteği sağlanarak yeniden suç işlenmesinin önüne geçildiğini kaydetti.
Yurdagül, 1 yıl boyunca devam eden proje kapsamında suç mağduru ve suça sürüklenen 50 kişiye yaşam koçluğu desteği sağlandığını, psiko-sosyal destek sağlamak için danışma ve rehberlik merkezlerinin kurulduğunu, öğrencilerin suçtan uzak tutulmasını sağlamak için seminerler verildiğini ve adliye çalışanlarına yönelik de eğitim düzenlendiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından, Adana Adliyesi'nde görev yapan 600 personele "Bireyden topluma farkındalık eğitimi" veren Çukurova
ve Çağ üniversitelerinde görevli öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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