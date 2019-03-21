Son Dakika Haberleri: Adalet Ormanı'na Bin Fidan Dikildi

Adalet Ormanı'na Bin Fidan Dikildi

56 dakika önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şile'nin Üvezli Mahallesi'nde oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin fidan dikildi.

Adalet Ormanı'na Bin Fidan Dikildi, System.String[]
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şile'nin Üvezli Mahallesi'nde oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, savcı ve hakimler katıldı.

Uçar, burada yaptığı konuşmada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerin önemine değindi.

Yeşilin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uçar, "Bizim için canını feda eden şehitlerimiz bize temiz bir vatan bıraktı. Biz bu vatanın sadece emanetçisiyiz. Gelecek nesillere temiz bir vatan bırakmak için en önemli faaliyetlerden birisi de ağaçlı, ormanlı temiz bir doğa teslim etmektir. Dinimizde de ağaç dikmenin önemi çok büyüktür. Bir hadiste 'Kıyamet kopuyor da olsa o elinizdeki fideyi dikin.' der." şeklinde konuştu.

Başsavcı Uçar, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ağaç ve orman sevgisine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Etkinlikte, 10 dönüm arazi üzerine çam, ladin, servi, sedir ve çınardan oluşan bin fidan dikildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

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