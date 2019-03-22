Son Dakika Haberleri: Adalet Ormanı'na İlk Fidan Vali Canalp'ten

Adalet Ormanı'na İlk Fidan Vali Canalp'ten

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Adalet Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı yaptığı "Adalet Ormanı" ağaç dikme törenine katıldı.

Adalet Ormanı'na İlk Fidan Vali Canalp'ten, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Adalet Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı yaptığı "Adalet Ormanı" ağaç dikme törenine katıldı.

Adalet Bakanlığınca, mart ayı boyunca infaz uygulamaları kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince tüm Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak 'Adalet Ormanı' oluşturulması planlandı. Bu kapsamda Lalapaşa ilçesinde 40 dönümlük alanda gerçekleştirilen fidan dikim törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Gökan Yaldız, denetimli serbestlik, açık cezaevi yükümlüleri, Edirne TEMA gönüllüleri, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, daire müdürleri, hakim ve savcılar ile vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Dünyada orman alanları sürekli azalırken ağaca, yeşile olan özlemimizden dolayı sürekli dünyadaki gidişatın tam tersine Türkiye'deki ormanlar artıyor. Bugün de burada yaptığımız etkinlikte bir borcumuzu ifa ediyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza da güzel bir alan olur burası. Ağaç ve doğa sevgisi yeni yetişen nesillere de aktaracağız" dedi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan 'Adalet Ormanı'nda, hükümlüler tarafından fidan dikim ve bakım çalışmalarının bundan sonra da devam edeceği öğrenildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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