Adalet Ormanı'na İlk Fidanlar Dikildi

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi.

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi.



Edirne Valiliği, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile 21 Mart Ormancılık Günü dolayısıyla oluşturulan Hacıdanişment köyü yolunda "Adalet Ormanı"na ilk fidanlar dikildi.



Fidan dikim etkinliğinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökan Yaldız, İdare Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, hakimler, savcılar, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, birim amirleri, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 20 yükümlü, Edine Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 hükümlünün katılımıyla fidanın dikimi gerçekleştirildi.





Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği anlamında en güzel işlerden birinin yapıldığını söyledi.



Beraberce Türkiye'yi yeşillendireceklerini ifade eden Canalp, "Çok güzel bir söz var, 'Biz dünyayı dedelerimizden miras almadık, sadece çocuklarımızdan, torunlarımızdan ödünç aldık.' Şu anda gezegenimizin de yeşil uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İnsan nüfusu sürekli artıyor ama yeşil alanlar da azalıyor. Bunu dünyadaki tezat istisnalarından biri belki Türkiye'dir. Dünyadaki ormanlar sürekli azalırken, bizim memleketimizde devletimizin vermiş olduğu dirençle, inançla ve belki hep çocukluğumuzdan beri ağaca yeşile olan özlemimiz ve sevgimizden dolayı, sürekli dünyadakinin tersine Türkiye'deki ormanlar artıyor." diye konuştu.



Başsavcı Karabacak, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile hükümlü ve yükümlülere onarıcı adalet anlayışına uygun, farkındalık arttırıcı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildiğini belirtti.



Karabacak, proje kapsamında 500 fidanla sınırlı kalınmayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Proje kapsamında bugün burada 500 fidan olmak üzere Lalapaşa'da yaklaşık 7 bin fidan dikilecektir. Ayrıca Meriç - Tunca şehir ormanı içerisinde yer alan bir alana da 700 adet fidan dikilecektir. Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce başlatılan 'Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi' kapsamında oluşturulan bir web yazılımıyla diktiğimiz bu fidanların bakım faaliyetleri sistematik olarak takip edilecektir. Diktiğimiz fidanların yeşermesini ve buna vesile olmanın mutluluğunu yaşamayı umuyoruz."



Karabacak, projede emeği geçen başta Vali Canalp olmak üzere diğer ilgililere teşekkür etti.





İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş de Türk milletinin ormanlara önem verdiğini, tarihte savaş zamanlarında dahi fidan dikildiğini kaydetti.



Edirne TEMA gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte çam, ladin, servi, sedir ve çınardan oluşan fidanlar dikildi.

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