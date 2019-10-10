Adalet Ormanına anneler için 571 fidan dikildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu Adalet Ormanı'na, hükümlüler ile hakim ve savcılar tarafından anneler için 571 fidan dikildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde oluşturulan Adalet Ormanı'nda, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler ile hakim ve savcıları tarafından, tüm anneler için 571 defne, fıstık çamı, harnup ve zakkum fidanı dikildi.

Etkinlikte hükümlülerle birlikte fidan diken Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, orman varlığının artırılması ve korunmasının önemine dikkat çekti.

Herkesin diktiği fidana sahip çıkmasını isteyen Yurdagül, "Peygamber Efendimiz'in annesinden bugüne ebediyete göç etmiş ve hayatta olan tüm annelerimiz için fidan dikiyoruz. Fidanların sayısını da bu yüzden 571 olarak seçtik. Hayatta olan annelere Allah uzun ömür versin, ahirete göç edenlere de Allah rahmet etsin. Bugün burada diktiğimiz fidanların üzerine, diken kişinin annesinin isminin yazılı olduğu plakalar yapıştıralım istiyoruz. Böylece herkes annesi anısına diktiği fidana sahip çıksın, onu yaşatsın istiyoruz." diye konuştu.