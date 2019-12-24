Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi - Son Dakika

Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş koordinesinde Gaziantep Adliye Sarayı'na teknik gezi gerçekleştirdi.

Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş koordinesinde Gaziantep Adliye Sarayı'na teknik gezi gerçekleştirdi.


Teknik gezi kapsamında, Gaziantep 4. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, dolandırıcılık, yağma, cinsel istismar, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi suçlara ilişkin davaların duruşmaları izlendi. Hukuk Bölümü Öğr. Gör. Ali Altunbaş, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak programların daha çok sosyal programlardan oluştuğunu belirterek, "Bizler bu programlarda ezbere dayalı eğitim yerine uygulamanın da içerisinde olduğu eğitimi sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenciler okulda gördüğü birçok konu, kavram ve kişilerin uygulamadaki yerini bizzat müşahede ettiğinde öğrenilen konular daha kalıcı oluyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin gelecekte sahip olacakları mesleklerini tanıdıkça motivasyonlarının daha da arttığını görüyoruz. Bu amaçla Adalet Programı öğrencileriyle birlikte adliyede çeşitli duruşmaları izledik" diye konuştu.


Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, öğrencilerin mesleki uygulamalardan uzak kalmamaları için öğretim elemanları ile teknik gezilere önem verdiklerini söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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