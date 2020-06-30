ADALET SARAYI ÖNÜNDE 'SAVUNMA MİTİNGİ' ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika

/İSTANBUL, DHA
İstanbul Barosu, avukatlık kanunu ve baroların yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenleyecek. Miting sebebiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
"PANKART DÖVİZ GİBİ MATERYALLER TAŞINMAMALIDIR"
Durakoğlu, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün yapacağımız toplantının talebi 'Hukuk Devleti'dir. Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle, pankart döviz gibi materyaller taşınmamalıdır" ifadelerine yer verdi.