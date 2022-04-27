Adalet Sen üyeleri Van Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Adalet Sen üyeleri Van Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı

27.04.2022 15:03
Adalet Sen üyeleri Van Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı

Adalet Sen Van Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Van Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Adalet Sen Van Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Van Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Üyeler adına açıklama yapan Adalet Sen Genel Başkan Yardımcısı İsa Hasar, bir devleti ayakta tutan temel direğin adalet olduğunu belirtti.

Yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge talebinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hasar, yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınan 4 meslek grubundan daha az önemsiz ve değersiz olmadığını aktardı.

Çalışma hayatı boyunca pek çok zaruri ve sosyal ihtiyacından vazgeçen yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilerek en azından emekli olduktan sonra ani bir gelir kaybına uğramak istemediğini kaydeden Hasar, şunları belirtti:

"Bu talep haklıdır, yerindedir ve insanidir. Hakkımız olan 3600 ek gösterge düzenlenmesinden tüm yargı çalışanlarının yararlanması için elimizden gelen her türlü yasal yolları denemekten de sesimizin duyulması için haykırmaktan da asla geri durmayacağımızı belirtmek isteriz. Yargı çalışanı 2013 yılından bu yana sabırla ümitle kadro beklemektedir. Verilen kadro sözlerinin hayata geçirilmesi iş barışının tesisi için gereklidir, zorunludur."

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Kaynak: AA

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