Adalet Sen üyelerinden Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması - Son Dakika

Adalet Sen İstanbul Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Adalet Sen İstanbul Şube Başkanı Ferhat Alan, adalet duygusunun tüm çalışanlara yayılabilmesinin yolunun, her meslek grubuna adil ve eşit davranılmasından geçtiğini söyledi.

Alan, yıllardır 3 bin 600 ek göstergeden faydalanma talebini dile getirdiklerini, kamuda statü farklılıklarına karşı olduklarını belirtti.

Yargı çalışanlarının 2013 yılından bu yana ümitle kadro beklediğini kaydeden Alan, "Yargı çalışanları yargı-adalet hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. 3 bin 600 ek gösterge en çok yargı çalışanlarının hakkıdır. Adalet Bakanlığında sözleşmeli istihdam edilen meslektaşlarımız kadrola alınmalıdır. Enflasyon farkları aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır." diye konuştu.