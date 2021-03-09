Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı - Son Dakika

ABD, Kanada ve Avustralya'da 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren, Türkiye'de ise son yıllarda 'aktif' rol alan uzlaştırmacılar, 3'üncü Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle bu yıl YouTube'dan yayın yapan 'Onarıcı Adalet TV' kanalı üzerinden gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Feridun Yenisey, "Uzlaştırmacılar, Türk adalet sistemininin yeni aktörleridir" dedi.

Mağdur ile şüpheli ya da sanık arasında uzlaşma sağlayıp, barış yaratan uzlaştırmacılar, 3'üncü Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. 6- 7 Mart tarihlerinde yapılan çalıştayda, yaklaşık 22 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışıldı.