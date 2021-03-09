Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı - Son Dakika

Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı

09.03.2021 15:51
Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı, System.String[]

ABD, Kanada ve Avustralya'da 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren, Türkiye'de ise son yıllarda 'aktif' rol alan uzlaştırmacılar, 3'üncü Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

ABD, Kanada ve Avustralya'da 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren, Türkiye'de ise son yıllarda 'aktif' rol alan uzlaştırmacılar, 3'üncü Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle bu yıl YouTube'dan yayın yapan 'Onarıcı Adalet TV' kanalı üzerinden gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Feridun Yenisey, "Uzlaştırmacılar, Türk adalet sistemininin yeni aktörleridir" dedi.

Mağdur ile şüpheli ya da sanık arasında uzlaşma sağlayıp, barış yaratan uzlaştırmacılar, 3'üncü  Uzlaştırmacılar Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. 6- 7 Mart tarihlerinde yapılan çalıştayda, yaklaşık 22 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışıldı.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında YouTube'dan yayın yapan Onarıcı Adalet TV üzerinden gerçekleştirilen çalıştaya, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Edirne'den Kars'a, Bursa'dan Erzurum'a 81 ilden uzlaştırmacı katıldı. Uzlaştırmacılar Adnan Kervan ve Nigar Kutlu'nun modaretörlüğünü üstlendiği çalıştayın açılış konuşmasını Prof. Dr. Feridun Yenisey yaptı. Yenisey, konuşmasında, "Dünyada ve Türkiye'de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri gelişti, aşama kaydetti. Bu aşamanın oturmasında uzlaştırmacıların büyük rolü oldu. Uzlaştırmacılar, Türk adalet sisteminde yeni bir aktör olarak yerini aldı" dedi.Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Olgun Değirmenci, 'Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği ve uzlaştırmacının suçu ihbar yükümlülüğü', Prof. Dr. Çetin Arslan, 'Uzlaştırmanın maddi ve manevi tazminat taleplerine etkisi', Dr. Dilek Karaman da 'İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları perspektifinden iş kazaları sonrası uzlaştırma' konularında birer konuşma yaptı. Çalıştayın ikinci gününde ise avukatlar, uzlaştırmacılar ve adli personel, uzlaştırmada yaşanılan sorunları, yapılması gereken yenilikleri ve uzlaştırmanın adli mercilere getirdiği kolaylıkları anlattı. Çalıştayda ele alınan konular ve çözüm önerileri, rapor haline getirilip, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'na iletilecek.


Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı
Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı
Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı
Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kanada, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı - Son Dakika


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