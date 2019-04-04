Son Dakika Haberleri: Adalet Tecelli Etmeli'

Adalet Tecelli Etmeli'

1 saat önce

MALLINKRODT Caddesi'nde 4 Nisan 2006'da işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık'ın öldüğü yerde yapılan anıta, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

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MALLINKRODT Caddesi'nde 4 Nisan 2006'da işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık'ın öldüğü yerde yapılan anıta, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

'ORTAYA ÇIKARILMALI'

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkonsolos Cebeci, gerek aile gerekse Dortmund'da yaşayan Türk toplumu olarak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Cebeci, "NSU terör örgütü ve uzantıları mutlaka tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor" dedi. Bu arada, Dortmund ve diğer kentlerde, NSU terör örgütü aleyhine ve ırkçılık karşıtı yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:59 

4 Nisan, Dortmund, Güncel
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