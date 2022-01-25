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Adalet ve Dışişleri bakanlıkları arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

Adalet ve Dışişleri bakanlıkları arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı

25.01.2022 11:20
Adalet ve Dışişleri bakanlıkları arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen program açılışı ve iş birliği protokolü imza törenine bakanlıklar adına Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan ve iki bakanlığın personeli katıldı.

Burada konuşan Özcan, Diplomasi Akademisinin, Türk dış politikasının ihtiyaçları doğrultusunda başta Dışişleri Bakanlığı personeli olmak üzere diğer kamu görevlilerine yönelik de önemli görevler üstelendiğini dile getirdi.

Diğer kamu kuruluşu personeline yönelik çalışmaların amacının, bu personeli yurt dışı görevlerine hazırlamak olduğunu bildiren Özcan, Türkiye Adalet Akademisi ile yapılacak iş birliğinin de bu kapsamda olduğunu ifade etti.

"Örnek alınan bir eğitim kuruluşu olmaya kararlıyız"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, akademinin, yenilenen, güçlenen yapısı ve "güven veren adalet için etkin eğitim" anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Özdemir, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir." diye konuştu.

Türkiye Adalet Akademisinin, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaptığını aktaran Özdemir, "Bu projeler sonucunda insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın arttığı, temel haklar ve özgürlüklerin korunması ilkesinin yargı kararlarına yansıdığı görülmektedir." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda 72 ülke ile yakın iş birliği yapıldığını kaydeden Özdemir, 2022'de 8 uluslararası eğitim programı düzenlemeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi olarak hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmeye ve bölgesinde örnek alınan bir eğitim kuruluşu olmaya kararlıyız. Bu kapsamda, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk Yargı Eğitim Ağı kurulmasına öncülük etmekteyiz." diye konuştu.

"Hakim ve savcıların yalnızca hukuki ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine değil, her yönüyle donanımlı, toplumda örnek alınan bireyler olarak yetiştirilmelerine özen göstermekteyiz." ifadelerini kullanan Özdemir, günümüz dünyasında, diplomasinin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Diplomasi Akademisi ile yapılacak iş birliğini önemli bulduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünyadaki değişimi doğru okuyan, etkili çözümler üretebilen, diplomasi kültür ve geleneğini benimseyen hakim ve savcıların yetiştirilmesi için Diplomasi Akademisi ile yapılacak iş birliğini ve diplomasi eğitimlerini son derece önemli buluyoruz. ???????Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim programlarının, özellikle idari kadrolarda görevlerini ifa eden siz kıymetli meslektaşlarımın tecrübelerine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından iki bakanlık adına Özdemir ve Özcan, iş birliği protokolünü imzaladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Adalet, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet ve Dışişleri bakanlıkları arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet ve Dışişleri bakanlıkları arasında Diplomasi Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
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