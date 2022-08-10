HAMZA DAĞ: 60 MİLYON SEÇMENİN KİŞİSEL VERİLERİNİN ALINMASI CİDDİ BİR MESELE

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde Tuzla'da program düzenlendi. Proje kapsamında Tuzla'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz' sözlerine karşılık, 'Kılıçdaroğlu, 60 milyona yakın seçmenin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz' dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti mensupları İstanbul'da mahalle mahalle gezerek seçmenlerle buluşuyor. Bu proje kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur ve AK Parti Tuzla Teşkilatı, Tuzla'nın mahallerini dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur ile beraber önce Aydıntepe Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Daha sonra Aydınlı Oto Sanayi Sitesi'ne geçen Hamza Dağ, oto sanayi esnafını ziyaret etti. Buradaki ziyaretini tamamlayan Dağ, beraberindeki heyet ile birlikte İçmeler Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, İçmeler AK Nokta'daki çalışmaları inceledi. Aydınlı'daki incelemelerinin ardından Hamza Dağ beraberindeki heyet ile birlikte Tuzla Konaşlı Hz. İmam Ali Cemevi'nde Muharrem Orucu iftarına katıldı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE TEŞKİLARIMIZ MİLLETİMİZ İLE BİR ARADA OLUYOR'

Tuzla ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'İstanbul teşkilatımızın başlatmış olduğu Yüz Yüze 100 Gün Projesi kapsamında Tuzla ilçemizde ziyaretlerde bulunduk. Sabah teşkilatımız ile bir araya geldik. Sanayi sitemizde esnaf gezdik. Aydıntepe Mahallemizde esnaf gezisi yaptık. Şimdi İçmeler Mahallemizde halkımız ile bir aradayız. AK Parti kurulduğu günden bugüne milleti ile iç içe olmuş bir siyasi partidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yılı aşkın siyaseti de tamamen buna dönük bir siyasettir. Pandemi bu şekildeki programlarımızı zayıflatmış olsa da pandemi etkisini azaltır azaltmaz hızla bu çalışmalara başladık. Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız harıl harıl milletimiz ile bir arada oluyor. Bunun için de ben hem Tuzla teşkilatımıza hem de İstanbul teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi

'HDP'NİN SÖZLERİNE CHP VEYA İYİ PARTİ ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR'

Hamza Dağ, 'Biz bu şekilde milletle bir arada onların dertleri ile dertlenirken şurada 4 günlük süre zarfında muhalefetin gündem olduğu konulara baktığımız zaman muhalefetinde nelerle iştigal olduğunu görmüş oluyoruz. Birincisi hem HDP'nin Diyarbakır mitinginde hem de İstanbul mitinginde CHP'ye ve İYİ Parti'ye çağrıları olmuştu. Bu çağrılar ile ilgili ne CHP'den ne de İYİ Parti'den bu vakte kadar bir ses çıkmadığını görüyoruz. Helalleşme adı altında söylenmiş sözlere HDP'den birtakım sözler ortaya konulmasına rağmen CHP veya İYİ Parti bu konuda üç maymunu oynamaya devam ediyor. Yine muhalefetin 6'lı masa temsilcilerinden birisi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı bir gazeteciyi canlı yayında tartaklıyor. Bu şekilde gündeme geliyor. Bu konu ilgili bugüne kadar hem kınama ile alakalı bir sözün ortaya konulmadığını görmüş oluyoruz' dedi.

'KİŞİSEL VERİLERİN ALINMASI ÇOK CİDDİ BİR MESELEDİR'

Hamza Dağ, 'Yeni meseleleri gündeme alarak bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz. Ama karşı tarafta darmadağın olmuş bir 7'li masa, birbirine sürekli olarak laf atan, sessizliğe bürünerek bu gündemi dağıtacakmış gibi düşünen bir 7'li masa, yalan üzerine inşa eden bir 7'li masa ve kabadayılık yapan bir 7'li masa görüyoruz. Daha da büyük garabeti CHP Genel Başkanı dün, 'YSK'nın elinde dahi bizdeki veriler yok' diyerek 60 milyona yakın seçmenin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz. Şu 5 günlük süre zarfında muhalefet kabadayılıkla, yalanla, birbirlerine birtakım ithamlarla ve kişisel verileri ele geçirmekle gündem olmuştur? dedi.