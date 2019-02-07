Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında 5 Sanığa Hapis Cezası (1) (Arşiv)
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Mahkeme, sanıkları, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat ettirdi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:03 Kaynak: DHA
Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında 5 Sanığa Hapis Cezası (1)
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