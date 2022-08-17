Adaletin bu mu dünya sözleri! Selda Bağcan adaletin bu mu dünya sözleri nelerdir?

Adaletin bu mu dünya sözleri, türkü ve Türkçe şarkılar dinleyen kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Genellikle dinleyicilerin Selda Bağcan'dan dinlemeyi tercih ettiği türkü, Ali Ercan imzası taşımaktadır. Duygularımızı en iyi şekilde ifade etmemizi sağlayan Adaletin bu mu dünya sözleri nelerdir?

ADALETİN BU MU DÜNYA SÖZLERİ

Güvenemem servetime, malıma

Ümidim yok bugün ile yarına

Toprak beni de basacak bağrına

Adaletin bu mu dünya

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Ne insanlar gelip geçti kapından

Memnun gelip giden var mı yolundan

Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden

Adaletin bu mu dünya

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır

Kimisi de ölüm yok gibi çalışır

Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır

Adaletin bu mu dünya

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Tam adı Havva Selda Bağcan olmakla beraber 14 Aralık 1948 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. 1970'lerden itibaren Türkiye'de ve dünya genelinde tanınarak Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yaptı. Yaptığı şarkılar ile Türkiye'de önde gelen protest müzik yapan isimlerden birisi olmuştur.