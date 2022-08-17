Adaletin bu mu dünya sözleri! Selda Bağcan adaletin bu mu dünya sözleri nelerdir?

Adaletin bu mu dünya sözleri, türkü ve Türkçe şarkılar dinleyen kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Genellikle dinleyicilerin Selda Bağcan'dan dinlemeyi tercih ettiği türkü, Ali Ercan imzası taşımaktadır. Duygularımızı en iyi şekilde ifade etmemizi sağlayan Adaletin bu mu dünya sözleri nelerdir?
Güvenemem servetime, malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Tam adı Havva Selda Bağcan olmakla beraber 14 Aralık 1948 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. 1970'lerden itibaren Türkiye'de ve dünya genelinde tanınarak Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yaptı. Yaptığı şarkılar ile Türkiye'de önde gelen protest müzik yapan isimlerden birisi olmuştur.
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