ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR - Son Dakika

ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR

07.04.2021 13:37
ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR, System.String[]

? İstanbul'un turistik ilçesi Adalar'da atlı faytonların yerine geçen elektrikli araçlar, bazılarını memnun ederken bazılarının eskiye özlem duymasına neden oluyor.

? İstanbul'un turistik ilçesi Adalar'da atlı faytonların yerine geçen elektrikli araçlar, bazılarını memnun ederken bazılarının eskiye özlem duymasına neden oluyor. Ada sakinleri, elektrikli araçlardan memnun olduklarını ancak nostalji için atlı fayton olması gerektiğini söylüyor. Gördükleri eziyetler nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Marmara Denizi'nin incisi Adalar'daki atlı faytonlar, geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle tarihe karıştı. Adalar'ın simgesi olan atlı faytonların yerini ise elektirkli araçlar aldı. Büyükada, Burgazada, Kınalıada ve Heybeliada'da hizmet veren elektrikli araçlara İstanbul kart ile biniliyor. Elektrikli faytonlar, Ada sakinlerinden bazılarının yüzünü güldürdü. Bazı ada sakinleri ise, atlı faytonların simge olduğunu belirterek, geri gelmesinde ısrarcı.

Öte yandan Adalılar, yeni araçların sayısının yetersiz olduğunu, sayılarının bir an önce arttırılması gerektiğini bildirdi.

'FAYTON ADANIN SİMGESİYDİ"

26 yıldır Büyükada'da yaşayan Turan Arlı, 'Ada'da yüzde 100 bir fark var. Bir değişim gerekiyordu hayvanlar açısından. Adanın bir düzene ihtiyacı vardı, bu bir gerçekti. Ama düşüncem en azından 30 atlı fayton bırakılmalıydı nostalji olarak. Fayton adanın simgesiydi" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ AMA NOSTALJİK OLARAK BIRAKILMALIYDI BİRKAÇ TANE"

Nurcan Aslan da elektrikli araçların gelmesiyle adanın daha temiz olduğunu vurgulayarak, "Nostalji açısından bir kaç fayton bırakılmalıydı. Ada şimdi çok güzel oldu. Daha rahat oldu, daha temiz oldu. Gayet memnunuz" diye konuştu.

'TAKSİLERİN ÇOĞALTILMASI GEREKİYOR, KESİNLİKLE YETERSİZ"

Doğma büyüme adalı olan Melek Kadıoğlu, 'Hem atlara eziyet oluyordu hem de kirlilik vardı. Şu an memnunuz. Yalnız araç az olduğu için bekliyoruz. Kesinlikle çoğaltılması gerekiyor. Çok az, yetersiz. Ayrıca faytonun simge olması da geçti artık. Simge ama bunca insanı, bunca turisti atlarla taşırsanız onun adı simge değil eziyet olur" şeklinde konuştu.

Mine Mercimekoğlu ise, 'Eski faytonlardan bırakılması gerekiyordu, nostaljiydi. Ama şu an memnunum. Atlar varken daha sıkıntılıydı ada. Sağlık kuruluşundan emekli oldum ben. Orada birçok hasta gördüm attan düşenler, sakatlananlar gibi, hepsini gördük" dedi.

Büyükada, İstanbul, Adalar, Fayton, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler         
14:48
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı         
12:19
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar         
11:01
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei