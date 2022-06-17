Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

17.06.2022 19:19

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Burak T. isimli adam, 10 gün önce boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. İntihar etmeye çalışan şahıs bunu yapmaktan vazgeçince polise teslim oldu.

İlçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde iddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece ikili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T'nin yaşadığı eve gitti.

10 gün önce boşanmışlardı! Cani adam, eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletti

ESKİ EŞİ VE OĞLUNU BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

10 gün önce boşanmışlardı! Cani adam, eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletti

İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 gün önce boşanmışlardı! Cani adam, eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletti
10 gün önce boşanmışlardı! Cani adam, eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletti
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Boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Bir kişi eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Bir kişi eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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