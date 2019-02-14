Son Dakika Haberleri: "Adam Adam" Kah Güldürdü, Kah Ağlattı

"Adam Adam" Kah Güldürdü, Kah Ağlattı

27 dakika önce

Yaşamını tiyatroya adamış usta oyuncu-yazar Nuri Gökaşan'ın unutulmaz eseri "Adam Adam" sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Bergama Kültür Merkezi BerKM'de sahnelenen ve Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Eyüp Gülmez'in yönetip oynadığı, oyuncu-yazar Nuri Gökaşan'ın unutulmaz eseri "Adam Adam" beğeniyle izlendi.

"İNSAN KALABİLMENİN ÖNEMİ VURGULANDI"

Tiyatro sanatçısı Eyüp Gülmez'in sahnelediği tek kişilik gösteri "Adam Adam" ülkemizin yakın tarihinde yaşananları ve bunun insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlattı. Bazen güldüren, bazen ağlatan oyun aynı zamanda aydın olmanın zorluklarını, ruhunu satmadan ayakta durmanın ne kadar güç olduğunu aktardı. Kötülüklere rağmen insan kalabilmenin önemini vurguladı.

Özellikle final sahnesiyle izleyiciler üzerinde derin etki bırakan oyunun dekoru heykeltıraş Hüseyin Besli, ses ve ışıkları ise Emre Açık tarafından yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:27 Kaynak: Bültenler

Bergama, Şehir Tiyatrosu, Eyüp, Güncel
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