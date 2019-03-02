Son Dakika Haberleri: Adam Bıçaklayan Suç Makinesi Tutuklandı

Adam Bıçaklayan Suç Makinesi Tutuklandı

14 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Adam Bıçaklayan Suç Makinesi Tutuklandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Barış Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husümet olduğu öğrenilen H.B. ile R.B. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. H.B (24), elindeki bıçağı R.B'nin bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.B, buradaki tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Polis, zanlıyı saklandığı Selçuk Mahallesi'ndeki evde kıskıvrak yakaladı. Zanlının 21 yıl hapis cezası aldığı ve arandığı ortaya çıktı. 14 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymaktan ve bıçakla adam yaralamak suçundan dün gece saklandığı ikamette kıskıvrak ele geçirilen Hüseyin B, bugün Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hüseyin B, alıkoymak suçundan adli kontrol cezası alırken, hakkında daha önceden 4 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B'nin 21 suç kaydı olduğu öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:09 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa
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