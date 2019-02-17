Adam Dünyanın En Derin Donmuş Gölü Üzerindeki Muhteşem Yürüyüşünü Kayda Aldı
1 saat önce
Bugün sizlere dünyanın en temiz ve berrak sularına sahip 10 doğa harikası noktadan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere dünyanın en temiz ve berrak sularına sahip 10 doğa harikası noktadan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz bu 10 muazzam suda eminiz siz de yüzmek için can atacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:07 Kaynak: Youtube
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