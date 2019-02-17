Son Dakika Haberleri: Adam Dünyanın En Derin Donmuş Gölü Üzerindeki Muhteşem Yürüyüşünü Kayda Aldı

Adam Dünyanın En Derin Donmuş Gölü Üzerindeki Muhteşem Yürüyüşünü Kayda Aldı

1 saat önce

Bugün sizlere dünyanın en temiz ve berrak sularına sahip 10 doğa harikası noktadan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en temiz ve berrak sularına sahip 10 doğa harikası noktadan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz bu 10 muazzam suda eminiz siz de yüzmek için can atacaksınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:07 Kaynak: Youtube

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